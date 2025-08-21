La storica firma della Gazzetta dello Sport parla della lotta scudetto e non solo

21 agosto 2025

Intervistato da Malpensa24, Nino Minoliti, storica firma della Gazzetta dello Sport, fa la sua griglia scudetto. Per il giornalista è l'Inter la squadra favorita. "Chiaramente questa griglia è stata fortemente condizionata dall’infortunio a Lukaku, perché ti dico che se non ci fosse stato questo infortunio, per me il Napoli partiva davanti. Arriva da una stagione vittoriosa e la squadra è stata ulteriormente consolidata dalla campagna acquisti che ha fatto finora: De Bruyne, Beukema e Lang sono grandi colpi. Per me sarebbe stata nettamente più avanti delle altre, ma l’infortunio di Lukaku cambia tutto. In pole position possiamo mettere a questo punto l’Inter con la squadra di Conte un filino dietro".

Perché metti l’Inter in pole?

“Perché l’Inter ha anche lei una struttura evidentemente già ben organizzata. Il finale della scorsa stagione è stato amarissimo, però è arrivata in fondo a ogni competizione. In più hanno preso ragazzi di grandi potenzialità: Sucic, Luis Henrique più Bonny e Pio Esposito. Adesso l?inter ha anche le punte di riserva che sono state il grande tallone d’Achille dell’anno scorso”.

Al netto di quello che dicono gli esperti di calciomercato all’Inter sembra esserci stata confusione: vogliamo Lookman, no un difensore centrale, anzi un mediano… Quindi?

“A Chivu, Lookman sarebbe servito e non escludo il colpo di scena finale. Davanti l’Inter non ha uno che salta l’uomo e crea superiorità. Poi, certo, l’Atalanta voleva cinquanta milioni…, Ma sai, negli ultimi giorni può succere di tutto. Rabiot, per esempio…”.

Dimmi

“Rabiot l’hanno messo sul mercato e se viene in Italia la squadra che lo prende fa un colpo perché lui è un centrocampista di livello internazionale e ti porta in dote 7-8 gol come minimo, cosa che non è così scontata nei centrocampisti del nostro campionato. In più è forte sia fisicamente che tecnicamente”.

