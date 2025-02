In studio a Sky Sport, l’ex giocatore Lorenzo Minotti ha parlato così dopo il ko del Napoli contro il Como

“Un Napoli molto presente sul campo soprattutto fisicamente, nel primo tempo, con Raspadori che ha trovato ancora il gol. Nella ripresa non abbiamo visto nulla del Napoli, il Como ha iniziato e giocare, come visto nelle ultime settimane. Ha incantato e preso in mano la gara, Fabregas ha tolto un centrocampista e messo una punta, è arrivato così il vantaggio. Diao e Nico Paz hanno un talento incredibile.