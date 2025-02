L’ex calciatore Lorenzo Minotti in studio a Sky Sport ha parlato così della vittoria di ieri dell’Inter e non solo

“Il Napoli è concentrato su un unico obiettivo, lo scontro diretto potrà pesare tantissimo. L’Inter arriva con una settimana con un solo impegno, la gara con la Lazio però sarà dispendiosa. I nerazzurri per Napoli devono crescere a centrocampo, Mkhitaryan sottotono e graziato, era diffidato.

L'ingresso di Calhanoglu ha fatto svoltare l’Inter ieri. Poi va ritrovata brillantezza sulla corsie secondo me per fare risultato a Napoli. Ieri sera per i nerazzurri poteva essere una gara trappola. Un altro punto dolente è l'attacco, chi c'è dietro Lautaro: mi auguro possano recuperare Thuram”.