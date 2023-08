Intervenuto a Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così dell'acquisto di Benjamin Pavard da parte dell'Inter

Intervenuto a Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così dell'acquisto di Benjamin Pavard da parte dell'Inter: "Pavard vale quei soldi, è di buonissimo livello e garantisce anche dei gol. Ma per una squadra che ha perso Dzeko e Lukaku, se devi fare una scelta sull'investimento forse era meglio farlo in attacco".