Mirabelli: “La Serie A si chiuderà in campo. Tonali un campione vero, può giocare…”

Ospite su Sportitalia, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato della ripresa del campionato e la possibilità di chiudere la stagione in anticipo: “Sono assolutamente convinto che la Serie A si chiuderà in campo. Ci auguriamo che presto si possa tornare a giocare. Tornare ad allenarsi nei centri sportivi sarebbe una svolta verso l’apertura. Stiamo vedendo che c’è un calo dei positivi: alla fine di maggio situazione dovrebbe essere diversa e migliorare. Se parliamo di riaperture, il calcio non è uno sport qualsiasi ma un fattore importante per l’economia italiana. Ma si dovrà fare a porte chiuse”.

Mirabelli ha parlato anche di Tonali: “È un top player, un campione vero, che può giocare in qualsiasi top club europeo. Non lo vedo da mezzala ma da regista. Ma è talmente bravo da poter giocare bene anche da mezzala“.