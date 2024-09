Il secondo obiettivo centrato è, in prospettiva, più importante del primo: Lautaro si è sbloccato e il gol tanto atteso l’ha ridestato dal sonno in cui era finito. Ieri per 47 minuti Martinez è stato un fantasma: ha fallito la semplicissima occasione del 2-0 che avrebbe virtualmente chiuso la gara al 9’ e ha commesso tanti altri errori. Poi, qualche secondo prima dell’intervallo, ha segnato in modo fortuito sbagliando l’intervento su invitante cross di Dimarco e sfruttando un rimpallo con Bijol per appoggiare quasi inconsapevolmente in rete. Clic, luce accesa e nella ripresa si è rivisto il vero Lautaro, con il bis (destro dal limite su assist di Thuram) che ha messo l’Inter nella confortevole situazione di doppio vantaggio e con altre iniziative tecnicamente apprezzabili. Tolto dalle spalle l’ingombrante fardello, Lautaro è sembrato subito più sereno, con evidenti effetti positivi su tutta la squadra. Il terzo obiettivo, infine, è significativo perché aggiunge certezze in un momento delicato. Davide Frattesi è stato il migliore in campo, non solo per il gol che ha sbloccato la gara dopo 43 secondi (puntuale inserimento su ottimo filtrante di Darmian), ma anche per il modo in cui ha sostituito Barella: è stato un Frattesi “barellante” perché ha giocato con e senza la palla, ha fatto alcune ottime aperture e non è mai mancato in fase di non possesso. Irruente come piace a lui, intelligente e applicato come lo vuole Inzaghi. Il paragone con il compagno, per quanto inevitabile a causa del ruolo, è ingiusto perché Frattesi e Barella hanno caratteristiche differenti e perché Nicolò ha due anni e mezzo in più di Davide e un percorso diverso. Ma anche ieri Frattesi ha dimostrato di essere una risorsa importantissima, non solo quando entra dalla panchina per spaccare la partita.