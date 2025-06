Se una volta lanciare subito un giovane sembrava un azzardo, oggi rappresenta una vera e propria missione. Cristian Chivu ha scelto di cambiare rotta con decisione, imprimendo alla sua squadra una nuova identità fondata sul merito, non sull’anagrafe. Nessuna gerarchia basata sull’esperienza, nessuna attesa forzata per chi ha talento: gioca chi dimostra di meritarselo.

"Se prima era difficile veder lanciare un giovane subito, questa sarà invece la missione suprema di Cristian. Pio Esposito ha scelto di restare quando ha capito le coordinate del nuovo corso: gioca chi merita, al di là dell’età o della militanza. Chivu li vuole così, giovani e sfacciati, quasi fastidiosi per gli avversari, come gli abitanti di questa città che esalta un insetto già nel logo: "È un nido di calabroni…", dissero gli inglesi durante la Guerra di Indipendenza, quando il villaggio di Charlotte non voleva sottomettersi", si legge sulla Gazzetta dello Sport.