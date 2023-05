Milan-Inter, Mkhitaryan vince il duello con Tonali: c’è un’immagine simbolica

Tra i protagonisti del successo dell'Inter sul Milan nell'andata delle semifinali di Champions League c'è Henrikh Mkhitaryan, autore del secondo gol ed elemento determinante per i nerazzurri. Vinto, e anche nettamente, il duello a distanza con Tonali, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il senso del tempo, della posizione e dell'inserimento. Henrik Mkhitaryan è un centrocampista sensoriale, sente il pallone, il gioco, lo spazio. Sul centro-sinistra dell'Inter, il centrodestra del Milan, ha preso subito forma un incrocio cruciale, Mkhitaryan contro Sandro Tonali. Sbilanciamento anagrafico, l'armeno interista ha 34 anni, il milanista 23. Undici anni di differenza, nel calcio quasi un'era geologica, eppure a tratti le parti sembravano rovesciate, pareva che Mkhitaryan fosse il più giovane e Tonali il più anziano".

"Mkhitaryan si è preso la scena con il gol. Sul cross di Dimarco, ha sfruttato la finta di Lautaro e si è lanciato nel vuoto che il Milan gli ha concesso. Tonali arrancava alle sue spalle, un'immagine simbolica dell'impotenza milanista nel primo atto di partita. Pioli aveva studiato un piano di marcature a uomo sui centrocampisti interisti. Bennacer, uscito presto per infortunio, tallonava Calhanoglu, ma la scelta di puntare sugli uno contro uno gli si è ritorta contro. Mkhitaryan è stato abilissimo a sottrarsi al controllo di Tonali. L'armeno è sfuggito ai radar con una mobilità astuta e intelligente, si faceva sempre trovare libero. Un'ombra sfuggente, chirurgico nell'intercetto e nel recupero del pallone, accurato al passaggio. Unica obiezione: forse avrebbe potuto spendersi meglio il tiro susseguente al palo di Calhanoglu, da quella posizione poteva essere più preciso.

Nella ripresa è cominciata un'altra partita, Mkhitaryan è entrato in riserva di energie e ha imboccato la fase calante. Tonali ha riguadagnato metri e visibilità, ha servito a Messias la palla per un tiro a giro che avrebbe dovuto essere più accurato. Poi Inzaghi ha sostituito Mkhitaryan con Brozovic, l'Inter ha acuito la tendenza all'abbassamento. Tonali si è ripreso una certa leadership a centrocampo e ha colpito un palo. Ha sanato parte del deficit accumulato nella prima parte, ma nel complesso ha perso il duello diretto con Mkhitaryan: fatta base 100, noi diciamo 75 a 25 per l'interista".