Inter, con l’Udinese gemma di Mkhitaryan. “Da parametro zero sta dimostrando…”

"L'Inter vendica il 3-1 dell’andata alla Dacia Arena che aveva acuito la crisi di inizio stagione e cancella anche lo 0-0 di Marassi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter contro l'Udinese. "Il 3-1 di ieri sera, griffato finalmente dalla “Lu-La”, ma deciso soprattutto dalla gemma di Mkhitaryan - un parametro zero che sta dimostrando di valere molto -, permette ai nerazzurri non tanto di infastidire la corazzata Napoli, tornato a 15 punti di distanza, ma soprattutto di rimanere saldamente al secondo posto, respingendo l’attacco del Milan, rispedito a meno 3, e mettendo pressione alle altre inseguitrici che scenderanno in campo oggi con sei (Atalanta e Roma) e otto punti (Lazio) di differenza", prosegue poi il quotidiano.