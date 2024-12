Dopo un inizio di stagione in chiaroscuro, non certo ai suoi livelli abituali, Henrikh Mkhitaryan è tornato ieri a insegnare calcio a San Siro

Dopo un inizio di stagione in chiaroscuro, non certo ai suoi livelli abituali, Henrikh Mkhitaryan è tornato ieri a insegnare calcio a San Siro. Una prestazione impressionante, quella del centrocampista armeno, in assoluto il migliore in campo dell'Inter che ha battuto il Parma per 3-1.