Mkhitaryan: “Assist per Dimarco? Ma io sono contento per il gol. Con la Juve…”

-Cambiato qualcosa nello spogliatoio dell'Inter?

Già dall'inizio della stagione ho detto che è il continuo dell'anno precedente. siamo cresciuti come squadra, nello spogliatoio, come esperienza, tattica, qualità e per quello stiamo facendo la differenza. Ma ogni gara è difficile. Anche la squadra è cambiata per metà ma stiamo facendo vedere che siamo ancora più o meno sereni e chi è arrivato ha avuto una grande mano e ci aiutano.

-Dimarco paga da bere?

No, niente (Ride.ndr). Ma gli ho fatto assist? Per noi è normale, giochiamo l'uno per l'altro e per vincere le partite. Ma senza la mia palla non avrebbe segnato? Quello è un altro discorso.

(Fonte: DAZN)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.