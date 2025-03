"Nelle ultime conferenze stampa e dichiarazioni di Antonio Conte in generale, si è assistiti ad una sorta di 'up e down'? E' qualcosa di oggettivo. C'è stato un momento, nel mercato, in cui abbiamo visto una comunicazione di scoramento. Dopo l'Inter, invece, è tornata la consapevolezza, benché sia una consapevolezza razionale, di chi sa di avere in mano una squadra forte, con delle ambizioni legittime. Il Napoli ha delle opportunità, e sono grandi, ma davanti resta l'Inter, la squadra più forte. La Juventus sembra piena di problemi, ma ha distanze esigue".