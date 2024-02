La moglie di mister Inzaghi spegne le candeline: “Compleanno a casa”

Niente cena fuori per la coppia con il tecnico che è concentratissimo su un momento importante della stagione dell'Inter. Mercoledì arriva a San Siro l'Atalanta per il recupero della partita rimandata ai tempi della Supercoppa in Arabia (che poi i nerazzurri hanno vinto). Lunedì poi la sfida di campionato col Genoa che precederà quella di sabato 9 marzo contro il Bologna (alle 18) nel giorno del compleanno del club nerazzurro. È la sfida che precede il ritorno in Champions contro l'Atletico Madrid del 13 marzo.