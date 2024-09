"L’Inter, dal canto suo, deve digerire un’inaspettata sconfitta contro il Milan. I nerazzurri, tra l’altro, erano sì reduci dal pareggio dell’ultimo turno in campionato in casa del Monza, ma anche da un pareggio convincente sul campo del Manchester City in Champions League. Chi sorprende è Fonseca, il quale lancia un inedito 4-4-2 a trazione offensiva, con Pulisic e Leao sulle fasce e Abraham e Morata in attacco. Il Milan domina, ma con il passare dei minuti si sveglia l’Inter, che pareggia approfittando di una disattenzione del solito Emerson Royal: il resto lo fanno Lautaro, con l’assist, e Dimarco, con il mancino dell’1-1. La ripresa è equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, ma nel finale sono i rossoneri a volerla vincere e dopo aver sprecato occasioni ghiotte con Leao e Abraham, la vincono con l’incornata vincente di Gabbia".