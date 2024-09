Una brutta Inter perde 2-1 il derby contro il Milan. Per il Corriere dello Sport si salvano in pochi: oltre a Sommer, decisivo in più situazioni, si salvano Dimarco ("Infilza Maignan in diagonale. Secondo centro nel derby. Ci prova fino alla fine") e Bastoni. Molto male Mkhitaryan: "Il più in difficoltà lì in mezzo, con Pulisic che continua a svariare e ad accentrarsi. Proprio a lui l'americano soffia il pallone per il vantaggio rossonero".