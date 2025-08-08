Questa sera l'Inter affronterà il Monaco in quella che sarà molto più di un’amichevole estiva. Sarà, infatti, un’occasione per respirare l’aria di una partita vera contro un avversario altrettanto prestigioso. La squadra di Adolf Hütter, che a gennaio aveva affrontato i nerazzurri a San Siro nella fase a gironi di Champions League, questa volta ospita la sfida nello storico stadio Louis II.

"I nerazzurri di Cristian Chivu stanchi dopo 10 giorni di allenamenti durissimi. Oltre a gestire gambe ancora impallate dai carichi, l’Inter dovrà rinunciare a Frattesi che lavora a parte dopo l’operazione per l’ernia bilaterale. In dubbio, la presenza di Bisseck e Zielinski, anche loro reduci da infortunio e tornato in gruppo soltanto adesso".

"Per il resto, dalle 20 al Louis II praticamente tutto esaurito, Chivu continuerà a mostrare quanto provato in laboratorio ad Appiano: sia il vecchio modulo tradizionale a due punte (saranno impiegate tutte, dalla ThuLa a Pio e Bonny) sia un unico centravanti con due trequartisti (aspettando Lookman, occhio alla posizione cangiante di Zalewski). Nello stesso tempo, i centrali di centrocampo potranno essere sia tre che due, come da transizione in atto".