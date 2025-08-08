Quella di stasera al Louis II contro il Monaco sarà la prima “vera” Inter dell’estate. Solo Davide Frattesi resterà ai box, per il resto Cristian Chivu potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Come riporta il Corriere della Sera, in tribuna ci sarà anche il direttore sportivo Piero Ausilio.
"A lui e al presidente Marotta, in questa stagione, il compito di supportare con forza la scommessa Chivu, mentre al tecnico romeno spetterà pure un grande lavoro psicologico per cancellare le delusioni in serie patite sui vari traguardi dell’ultima stagione".
"Magari evidenziando il bicchiere mezzo pieno. Non campioni di niente, ma “quasi campioni” di tutto. La rosa è la stessa — anche in questo va evidenziato lo sforzo del club — più qualche ritocco mirato, di qualità: a testa di nuovo libera, i nerazzurri partono sullo stesso livello del Napoli, pronti a resistere all’inevitabile voglia di rivincita delle corazzate Milan e Juve".
(Corriere della Sera)
