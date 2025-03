«San Siro ha più problemi rispetto ad altri stadi. C'è innanzitutto un valore effettivo. Per i milanesi è un ricordo dell'infanzia, il mio primo ricordo è papà che vuole farmi vedere Facchetti e io che mi aggrappo a lui perché entro e vedo il buco di San Siro, vedo e mi spavento. E poi ha questo valore mitico nella storia del calcio. Il punto è che stando a chi ha ideato una ricostruzione di San Siro che è WeBuild è come se una famiglia ha un palazzo nobiliare da mantenere e ristrutturare. Manutenzione e ristrutturazione costerebbe di più che costruirne uno nuovo e renderebbe meno. Se la famiglia ha questo afflato affettivo lo può fare altrimenti non sarebbe razionale. Siccome Inter e Milan sono in mano a due proprietà molto razionali che sono anche americane la via maestra sembra quella del nuovo Meazza», ha sottolineato il giornalista.