Mondiale per club: accordo DAZN-Mediaset per partite in co-esclusiva

Il mondiale per club Fifa 2025 avrà tutta la copertura streaming e tv, live e on demand. Dopo i recenti accordi siglati all'estero da DAZN, anche per l'Italia è stata ufficializzata la "formazione" per l'evento che vedrà in campo Inter e Juventus insieme a Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo.

Sarà Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza, a trasmettere in co-esclusiva, in Italia, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente, tutte le 63 partite del Mondiale per club. La collaborazione tra DAZN e Mediaset, che vedrà anche una contaminazione a livello editoriale tra le due piattaforme televisive per massimizzare la portata del Mondiale per Club FIFA 2025. Stefano Azzi, CEO DAZN Italia, nel commentare l'accordo siglato per il mercato italiano, sottolinea: "Con il Mondiale per Club FIFA 2025, per la prima volta una singola piattaforma, DAZN, porterà una competizione per club di alto livello gratuitamente a tutti i tifosi nel mondo, in più lingue. Sessantatré sfide disponibili tutte solo su DAZN, insieme a contenuti esclusivi. La nostra app rimarrà sempre accesa grazie a un ricco palinsesto che accompagnerà tutti i tifosi di calcio in vista delle amichevoli estive. La partnership siglata con Mediaset rientra nella strategia di distribuzione più ampia sviluppata a livello globale. Siamo contenti di aver scelto Mediaset come partner strategico andando a rinnovare, espandendola, una sinergia di successo già consolidata in Italia e avviando con loro contaminazioni editoriali inedite al di fuori della nostra piattaforma".