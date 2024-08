La FIFA ha lanciato l'asta per i diritti tv del nuovo Mondiale per Club, competizione alla quale parteciperà anche l'Inter. I diritti riguardano l’edizione 2025 (la prima del nuovo torneo a 32 squadre, che si giocherà negli USA) e quella del 2029, offrendo a un’ampia gamma di emittenti la possibilità di «trasmettere incontri unici, tifosi appassionati e sfide drammatiche in un torneo emozionante e inclusivo», si legge in un comunicato. E nella nota si parla anche della volontà di coinvolgere i club nell'analisi delle varie proposte.