Mondiale femminile, de Vrij: “Ecco perché dovrebbero essere disputati in Olanda”

De Vrij attualmente è molto colpito da Vivianne Miedema . "Sono molto impressionato da lei. È una delle migliori giocatrici. È tornata molto forte dopo l'infortunio e segna tanti gol. Anche lei è una grande tifosa del Feyenoord, proprio come me", conclude il difensore nerazzurro.

