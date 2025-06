Il Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti sta sollevando qualche polemica, come quella sul meteo. Fulmini, temporali improvvisi e un caldo opprimente stanno mettendo alla prova squadre, staff e organizzatori. Il caldo torrido è quello che desta le maggiori preoccupazioni, ma Thomas Muller va controcorrente.

"Siamo professionisti e dobbiamo essere fisicamente in forma. Se qualcuno di quasi 36 anni come me riesce a correre per 90 minuti, allora tutti dovrebbero essere in grado di farlo. Quindi, nessuna scusa è ammissibile".