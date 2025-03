Arrivano importanti aggiornamenti in vista del Mondiale per Club a cui parteciperà l'Inter quest'estate: la FIFA ha finalmente ufficializzato i ricavi della competizione, svelando le cifre che riceveranno i 32 club partecipanti al torneo. Ecco quanto riporta Calcio e Finanza: "“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.