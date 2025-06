Il Los Angeles FC è l'ultima squadra qualificata per il Mondiale per Club. La formazione americana ha vinto in rimonta lo spareggio contro il Club America, battuto 2-1 solamente dopo i tempi supplementari. Gli ospiti passano in vantaggio al 64' grazie a un rigore trasformato da Rodriguez, ma i padroni di casa trovano il pareggio a un minuto dal termine con Igor Jesus. Al 115', a tempo quasi scaduto, ecco la zampata decisiva di Bouanga su assist di Giroud. I californiani sono stati inseriti nel gruppo D insieme a Flamengo, Espérance e Chelsea.