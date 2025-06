"Che sia allo stadio sia in diretta planetaria potranno gustarsi immagini esclusive provenienti da una bodycam indossata dall’arbitro e integrata nel sistema centrale insieme alle immagini live, ai replay e agli highlights. Tutti i direttori di gara saranno equipaggiati di una piccola videocamera posizionata a livello occhi. Non tutto andrà mostrato. Le immagini saranno prima controllate e solo quelle non controverse saranno trasmesse: le più spettacolari ovvio, come la segnatura di una rete, si godranno da una prospettiva inedita. Restando nel campo dell’“intrattenimento”, i filmati e le immagini usati durante la revisione al monitor saranno trasmessi in diretta sui maxischermi degli stadi. E una volta terminata la revisione, lo stesso direttore di gara annuncerà le ragioni che lo hanno portato alla decisione. Una novità che era stata annunciata anche quest’anno in Italia per semifinali e finali di Coppa Italia, ma che purtroppo non si è mai verificata".