A DAZN, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato così prima di Inter-Juventus: “Calhanoglu? È cambiato, si è evoluto, è cresciuto, al Milan non giocava da un po’ di mesi per squalifica, son felice abbia raggiunto questi livelli. Inzaghi è stato bravissimo a trovargli questo ruolo in questo momento della sua carriera, son molto felice di vederlo su questi livelli.