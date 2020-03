Montero: “Conte un mostro, trasmette l’anima a chi allena. Juve-Inter? Sarebbe stato meglio…”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Paolo Montero, ex difensore della Juventus, ha parlato così in vista della sfida di questa sera tra i bianconeri e l’Inter.

Juve-Inter a porte chiuse. Che effetto le fa?

«Un peccato: la partita dello scudetto senza pubblico. Sarebbe stato meglio trovare un’altra data, ma con la gente allo stadio».

L’epidemia le fa paura?

«Ora no, la stanno spiegando bene. Nei primi giorni arrivavano messaggi strani. Nessuno sa come finirà».

Come le sembra la sua Juve?

«Da tifoso l’ho vista molto bene a volte, meno bene altre. Ha patito i tanti infortuni in difesa, primo fra tutti Chiellini che è un fuoriclasse. La sua assenza ha pesato tanto. Ma anche De Ligt e Demiral si sono fatti male: tre su quattro, e così diventa tutto più complicato».

Il suo amico Antonio Conte è il peggior nemico?

«Lui è un mostro, anche in campo era così. Trasmette l’anima alle squadre che allena: Juve, Nazionale, Chelsea e adesso Inter. Uno come Antonio vale parecchi punti in più a campionato».