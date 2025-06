L'allenatore del Monterrey, Domènec Torrent, ha parlato a La Hora de Willie su RG La Deportiva dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 23:02)

L'allenatore del Monterrey, Domènec Torrent, ha parlato a La Hora de Willie su RG La Deportiva del prossimo avversario dei messicani al Mondiale per Club, l'Inter. "Non sapremo chi avremo di fronte. Il nostro stile sarà quello di avere un buon controllo di palla, un forte pressing e difenderemo bene. Abbiamo visto giocare Inter e Parma, la precedente squadra di Chivu, per acquisire informazioni sull'avversario".

"Non siamo migliori di nessuno, ma dobbiamo lavorare con molte informazioni sull'avversario, conoscendo gli spazi, dove possono farci male e altro ancora. In questo modo convinciamo il giocatore; questo non garantisce la vittoria, ma sapremo cosa potrebbe accadere in campo".

"L'Inter gioca con un 5-3-2. Il Parma, con Chivu, giocava così, quindi giocano allo stesso modo e bisogna essere pronti a capire come si evolverà la partita perché ci sono fasi diverse, ma a me piace attaccare velocemente con le ali alte in qualsiasi sistema. Mi piace avere ampiezza e giocatori sulle fasce. Lo stile non è dettato dal sistema, è dettato da cosa vuoi fare quando hai la palla e cosa fai quando non ce l'hai. Il mio stile è attaccare velocemente. L'avversario non saprà mai come inizieremo la partita".

