Preoccupazione in casa Monterrey: il club messicano, avversario dell'Inter nel Mondiale per Club in programma tra meno di due mesi negli Stati Uniti, rischia di dover fare a meno di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, infatti, è stato costretto a lasciare il campo al 75' del match contro il Leon (vinto con il punteggio di 0-2), uscendo in barella e vistosamente dolorante.