«Inter avvantaggiata dal Milan e Juve devono ripartire da un nuovo allenatore e un nuovo progetto nella prossima stagione? Secondo me parte avvantaggiata per la rosa che ha più che per i progetti delle rivali. È avanti di 4 anni nel progetto. L'Inter è nella posizione di fare tanti scudetti consecutivi. Non una rosa giovanissima, come era ad esempio quella della Juve di Conte, è nel pieno della maturità. Ma sono avanti rispetto ad altri», ha sottolineato.