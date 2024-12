Riccardo Montolivo, ex centrocampista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida tra Fiorentina e Inter: "L'Inter è una squadra matura, sa come vincere: è l'unica in Italia che può sopperire ad infortuni chiave o a cali di forma, le altre non sono in grado. Ha una rosa che le permetterà di andare avanti su più competizione: se non dovesse vincere, ci sarebbe da fare mea culpa".