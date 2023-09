Montolivo: “Post social Mkhitaryan? Cazzeggio, un leader non si riconosce così. All’Inter…”

A Dazn si è parlato del post di Mkhitaryan post-derby, quello che aveva raccolto i commenti dei compagni che celebravano il gol contro il Milan e la vittoria. Montolivo, parlando di leader ha sottolineato: «Se può essere così riconosciuto un leader? Non apriamo questo argomento. Non è dai commenti che i compagni scrivono sotto il post social di Mkhitaryanche si capisce cosa pensano di lui. Questo è cazzeggio totale, da queste cose non ci vedo niente, forse sono di un'altra generazione. Commenti divertenti, sì, divertiamoci, avevano vinto il derby, ma da questo non vedo dinamiche da spogliatoio».