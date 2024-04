A 'Tutti bravi dal divano', programma di DAZN , hanno parlato del futuro dell'Inter di Inzaghi e di cosa potrebbe accadere nella prossima stagione. «Se io fossi in lui chiederei di non cedere nessuno. Immagino che la società stia lavorando anche sui parametri zero, ma chiederei di mantenere il blocco di questa stagione. Se ci fosse un sacrificio chiederei poi però un rinforzo nello stesso ruolo», ha sottolineato l'ex giocatore.

«I dirigenti nerazzurri hanno già rinforzato due reparti con Taremi e Zielinski e con lui hanno preso un giocatore bravissimo, un titolarissimo. Se Inzaghi dice vado via? Spalletti ha fatto bene a farlo, era impossibile ripetere la vittoria dello scudetto. Inzaghi nell'Inter potrebbe invece continuare a vincere. Credo che la società nerazzurra sia più disposta a lavorare per comprare una seconda linea e farla diventare un giocatore importante nel corso delle stagioni, anziché fare un investimento di 50 mln. La prova dei nerazzurri sarà provare a rivincere, non penso manchino motivazioni in questo senso», ha aggiunto.