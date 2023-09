Monza, Caldirola: “Derby equilibrato, Inter e Milan sono due squadre fortissime”

Luca Caldirola, difensore del Monza, è intervenuto nel corso del programma "Assist" su Radio TV Serie A con RDS. Tra i temi toccati, anche il derby di Milano, gara speciale per lui che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter: "Vedere il Monza giocare in grandi palcoscenici, come ad esempio a San Siro, è motivo d’orgoglio e qualcosa che mi spinge a dare qualcosa di più. [...] I giovani che sono arrivati come Cittadini e i fratelli Carboni si sono subito inseriti bene e hanno un grande futuro davanti a loro".