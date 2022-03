Monza, super colpo in caso di promozione in Serie A: pronti 10 milioni per Sensi

Il centrocampista di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito alla Sampdoria, è il sogno di mercato di Galliani

Il Monza sogna in grande: il club brianzolo è in piena lotta per un posto nella prossima Serie A e, in caso di promozione, l'amministratore delegato Adriano Galliani vorrebbe regalare ai tifosi biancorossi un grande colpo di mercato. Il nome giusto è quello di Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito alla Sampdoria. Per lui, secondo Serie B News, il Monza sarebbe pronto a investire 10 milioni di euro per il cartellino, senza chiedere aiuti per quanto riguarda il pagamento dello stipendio. A fargli posto sarebbero Ramirez e Valoti, che potrebbero invece salutare al termine della stagione.