Serie A, Monza-Empoli 2-1: Ciurria e Izzo, i brianzoli ritrovano la vittoria

Alla formazione toscana non basta il gol di Satriano a inizio ripresa: i biancorossi salgono al nono posto a quota 32 punti

Il Monza batte 2-1 l'Empoli e ritrova la vittoria casalinga che mancava addirittura dal 13 novembre. I brianzoli si impongono grazie alle reti di Ciurria nel primo tempo e di Izzo nella ripresa; in mezzo il gol di Satriano, che non basta ai toscani per evitare la sconfitta.