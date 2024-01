Inter, col Monza debutto per Buchanan. Inzaghi col solito undici: a sinistra rientra Dimarco

L'esterno arrivato dal Bruges ha svolto le ultime pratiche burocratiche e sabato sera dovrebbe essere tra i convocati per la sfida col Monza

L'Inter si prepara per la prossima sfida: sabato sera sarà di scena a Monza. Inzaghi dovrebbe avere a disposizione anche l'ultimo arrivato Buchanan, volato in Belgio per le ultime pratiche burocratiche.