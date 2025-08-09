Dopo la vittoria in rimonta contro il Monaco, l'Inter prosegue nella preparazione in vista dell'esordio in campionato in programma lunedì 25 agosto contro il Torino.
Amichevole Monza-Inter, ecco quando si gioca e dove vederla in TV
Dopo la vittoria contro il Monaco, l'Inter scenderà in campo contro il Monza in un'altra amichevole: tutte le info
L'estate nerazzurra ricca di appuntamenti prima del debutto ufficiale in campionato vede la squadra di Cristian Chivu impegnata, 12 agosto, nell'amichevole allo U-Power Stadium di Monza.
Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia.
