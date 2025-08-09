FC Inter 1908
Amichevole Monza-Inter, ecco quando si gioca e dove vederla in TV

Dopo la vittoria contro il Monaco, l'Inter scenderà in campo contro il Monza in un'altra amichevole: tutte le info
Dopo la vittoria in rimonta contro il Monaco, l'Inter prosegue nella preparazione in vista dell'esordio in campionato in programma lunedì 25 agosto contro il Torino.

L'estate nerazzurra ricca di appuntamenti prima del debutto ufficiale in campionato vede la squadra di Cristian Chivu impegnata, 12 agosto, nell'amichevole allo U-Power Stadium di Monza.

Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia.

(inter.it)

