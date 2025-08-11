Per i biancorossi sarà la sesta amichevole del precampionato che ha registrato quattro successi e una sconfitta. Il cammino del Monza è iniziato con il 4-1 contro la formazione svizzera del Collina d’Oro, seguito dalla vittoria di misura firmata da Keita contro la Giana Erminio. La terza amichevole contro Alcione Milano si è chiusa sul 2-0 con gol di Maric e rigore di Pessina, stesso risultato del quarto test contro l'Albinoleffe deciso dalle reti di Domanico e Ballabio. L'unica sconfitta della formazione di Bianco è arrivata nell'amichevole contro l'Atalanta avviata da un gol di Birindelli e chiusa sul 2-1 in rimonta per i bergamaschi.

Sarà la quattordicesima sfida tra Inter e Monza che si sono affrontate sei volte in Serie A con un bilancio di tre vittorie nerazzurre, due pareggi e un successo per i biancorossi. Le restanti sette sfide si sono disputate in Coppa Italia tra gli anni '50 e gli anni '90 e hanno registrato 5 successi dell'Inter, un pareggio e una vittoria dei biancorossi.