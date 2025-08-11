Quella di martedì per il Monza è l'ultima amichevole del pre-campionato: la sfida con l'Inter chiuderà la preparazione della squadra di Paolo Bianco, che debutterà in Coppa Italia domenica 17 e nel campionato di Serie B sabato 23 agosto contro il Mantova.
Monza-Inter, terzo test per i nerazzurri: focus su avversario e precedenti
Per i biancorossi sarà la sesta amichevole del precampionato che ha registrato quattro successi e una sconfitta. Il cammino del Monza è iniziato con il 4-1 contro la formazione svizzera del Collina d’Oro, seguito dalla vittoria di misura firmata da Keita contro la Giana Erminio. La terza amichevole contro Alcione Milano si è chiusa sul 2-0 con gol di Maric e rigore di Pessina, stesso risultato del quarto test contro l'Albinoleffe deciso dalle reti di Domanico e Ballabio. L'unica sconfitta della formazione di Bianco è arrivata nell'amichevole contro l'Atalanta avviata da un gol di Birindelli e chiusa sul 2-1 in rimonta per i bergamaschi.
I PRECEDENTI
Sarà la quattordicesima sfida tra Inter e Monza che si sono affrontate sei volte in Serie A con un bilancio di tre vittorie nerazzurre, due pareggi e un successo per i biancorossi. Le restanti sette sfide si sono disputate in Coppa Italia tra gli anni '50 e gli anni '90 e hanno registrato 5 successi dell'Inter, un pareggio e una vittoria dei biancorossi.
(Fonte: Inter.it)
