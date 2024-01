Monza-Inter, pagelle TS: Thuram sembra Gulliver, Dimarco pare assatanato

Tutto facile per l'Inter, che travolge il Monza con un 1-5 che non ammette repliche. Per Tuttosport i migliori in campo sono Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, ma anche altri meritano delle menzioni speciali. Benissimo Thuram: "Sembra Gulliver contro i centrali monzesi: regala un abbagliante assist di tacco a Calhanoglu e realizza il 5° gol". Stesso discorso per Dimarco: "Regala a Lautaro l'assist (5° stagionale) del raddoppio e, nell'avvio sprint dell'Inter, pare assatanato".