Monza, Nesta: “Dobbiamo avere più coraggio. Se l’avversario traballa…”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza che dopo la sosta affronterà l'Inter, ha commentato così il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, arrivato nonostante il vantaggio di due reti: "Quanto rammarico c'è? Tanto. Eravamo 2-0, nel secondo tempo però abbiamo rinunciato a giocare. Avevamo fatto 3-4 azioni interessanti, nella ripresa abbiamo dato palla a loro: non puoi fare 45 minuti in area e sperare di farcela, non puoi correre dietro agli avversari tutto il tempo. Serviva un secondo tempo diverso".

Non so da cosa è dipeso, ma dobbiamo avere più coraggio nel tener palla e proporre, farlo per più tempo. Qualche minuto in area ci stai alla grande, ma cinquanta... Maldini? Neanche lui sa il potenziale che ha, ha colpi impressionanti, deve migliorare nella gestione della partita. Se trova la chiave non ha limiti. C'era l'opportunità, dovevamo schiacciare la Fiorentina che era in difficoltà. La colpa è mia e non dei giocatori, ma se l'avversario traballa devi ucciderlo. Calcisticamente parlando. Potevamo fare qualcosa meglio ma per me la crescita c'è stata. In fase offensiva dobbiamo mantenere per più tempo il calcio che vogliamo fare".