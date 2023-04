Monza, Palladino: “Di Gregorio portiere forte, ce lo teniamo stretto”

Le parole del tecnico sul portiere: "Cresce di gara in gara, sa giocare con i piedi, bravo nelle uscite e sa parare. Che è la cosa più importante"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato così di Michele Di Gregorio, ex portiere dell'Inter oggi ai brianzoli: "Di Gregorio è un portiere forte, sta confermando quello che aveva fatto vedere già nella passata annata. Cresce di gara in gara, sa giocare con i piedi, bravo nelle uscite e sa parare. Che è la cosa più importante. Ce lo teniamo stretto".