Lukaku, solo Inter: non vuole tornare al Chelsea. Sente che qualcosa è cambiato e ora…

Romelu Lukaku ha un grande obiettivo in testa: rimanere a Milano

Gianni Pampinella

Romelu Lukaku ha un grande obiettivo in testa: rimanere a Milano. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, Big Rom vuole convincere l'Inter a riscattarlo. La sosta per le nazionali ha restituito a Simone Inzaghi un Lukaku tirato a lucido: 4 gol in due gare e tanta voglia di ripagare il club nerazzurro. "La storia per ora è andata in maniera diversa e di soddisfazioni l'ex Chelsea se n'è tolte poche. Il finale però non è ancora stato scritto e se oggi, a sette mesi e mezzo da quell'ultima esultanza su azione in A, il numero 90 si sbloccherà...", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il doppio infortunio alla coscia sinistra e i mesi di stop forzato però fanno parte del passato: adesso Romelu sta bene. Sente che qualcosa è cambiato e che la sua stagione può iniziare adesso. Si aspetta due mesi di fuoco e... gol. Per "obbligare" l'Inter a trattare con il Chelsea la sua permanenza a Milano anche per il 2023-24. Lukaku non vuole tornare a Londra dove ritiene chiusa la sua avventura e in futuro si vede alla Pinetina. Ora sta a lui spingere la dirigenza di viale della Liberazione a trattenerlo".

"E ha un solo modo per riuscirci, segnare reti pesanti come quella nell'andata degli ottavi di Champions contro il Porto. Lo scudetto ormai è andato, ma tra aprile e maggio la formazione di Inzaghi si gioca moltissimo. Dall'accesso nelle prime quattro in Serie A passando per la Coppa Italia e naturalmente... il trofeo dalla Grandi Orecchie. Finora ha fatto (digerendola non sempre bene...) molta staffetta con Dzeko, ma adesso il numero 90 sente che avrà più spazio. E vuole sbloccarsi".

(Gazzetta dello Sport)

".