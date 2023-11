Biancorossi e granata si spartiscono la posta in palio: passano in vantaggio i ragazzi di Juric, Palladino ringrazia il suo centrocampista

Termina 1-1 la sfida tra Monza e Torino, terza gara in programma della dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la partita si accende nella ripresa: passano in vantaggio gli ospiti con Ilic, ma i brianzoli non si arrendono e trovano la rete del pareggio con il solito Colpani, che festeggia la prima convocazione in Nazionale segnando il suo sesto gol stagionale.