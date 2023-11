Palladino: “Adoro Colpani, non si farà distrarre dalle voci. Il suo futuro…”

A Sky Sport, Raffaele Palladino ha parlato così prima della trasferta del suo Monza contro il Verona: "Credo tantissimo in Colombo, fa ottime prestazioni e ci fa giocare bene, creiamo anche tanto. Ci aspettiamo anche dei gol da parte sua, ma sono sicuro che li farà con le sue prestazioni. Ci aspettiamo di crescere in fase realizzativa con tutti. Colpani? Mi aspetto le solite risposte di Andrea, è un ragazzo che adoro, incredibile sotto tutti i punti di vista. Sono sicuro che non si farà distrarre dalle voci, il suo futuro passa attraverso le prestazioni del Monza”, le sue parole. Colpani è stato accostato anche all'Inter in chiave mercato per il futuro.