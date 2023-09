Relevo – Morata, Inter e altri club lo hanno cercato. Fiducia da Atletico: rinnovo fino al 2027

Dell'ex attaccante della Juve parla Matteo Moretto, giornalista italiano che lavora per la testata Relevo, in un tweet ricordando come è andata l'estate del giocatore ma soprattutto come andrà il suo futuro: "Molti club hanno chiesto di Alvaro Morata per tutta l'estate. Milan, Inter, Roma, Juventus e squadre saudite. Nessuno è riuscito a pagare i 20 milioni di clausola che il club biancorosso voleva per cederlo. 21 mln di euro la cifra esatta. Ora l'AM ha deciso di trattenerlo, dandogli massima fiducia e offrendogli un altro prolungamento di contratto, fino al 2027".