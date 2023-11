Simeone: “Morata è allo stesso livello di Haaland in termini di gol e numeri”

«Non dirò quello che ci siamo detti a inizio stagione - ha continuato il tecnico - ma è stata una conversazione piacevole e onesta. Abbiamo ripetuto quello che ci eravamo detti un mese e mezzo prima delle vacanze. Alvaro ha delle virtù enormi e dobbiamo aiutarlo perché vuole migliorare. È in un processo di maggiore maturità, anche come persona. È più forte. È capitano della Nazionale. È un leader e lo sente e per questo deve essere aiutato . L'altro giorno gli ho detto di prendersi cura di questo momento, di non perdonare, perché in ogni partita ha delle situazioni da gol, deve segnare tutte le volte che gli capita. È uno dei migliori 9 d'Europa per numeri e prestazioni».