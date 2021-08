Dazn, dal 20 agosto in onda “Simpatico – Moratti, l’ultimo dei romantici”. La clip

Il canale streaming presenta un lavoro dedicato all'Inter e al suo ex presidente che ha raccontato la sua esperienza e il suo amore nerazzurro

L'ex presidente nerazzurro, in un momento che più nostalgico non si può, ha parlato della sua Inter con il canale streaming che ha presentato in una clip il lavoro realizzato. Una specie di documentario su "I ricordi, le confessioni, le passioni di un presidente iconico: Massimo Moratti". Il lavoro ha anche un titolo preciso: "Simpatico - Massimo Moratti, l’ultimo dei romantici". Durante il programma andranno in onda momenti difficili e bellissimi della storia che ha legato l'imprenditore all'Inter per sempre e ci saranno anche diverse testimonianze. Come quella del ct Mancini.