FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Moratti è tornato a casa: l’ex presidente dell’Inter dimesso questa mattina dall’ospedale

ultimora

Moratti è tornato a casa: l’ex presidente dell’Inter dimesso questa mattina dall’ospedale

Moratti è tornato a casa: l’ex presidente dell’Inter dimesso questa mattina dall’ospedale - immagine 1
Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Moratti è tornato a casa: l’ex presidente dell’Inter dimesso questa mattina dall’ospedale- immagine 2
Getty Images

Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite.

Moratti è tornato a casa: l’ex presidente dell’Inter dimesso questa mattina dall’ospedale- immagine 3

L'ex presidente dell'Inter - che è stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana - è stato dimesso questa mattina.

Leggi anche
Calcio in tv, Adani durissimo: “Io e Vieri non faremo come…”
Juve, siluro Ziliani: “Miliardo di perdite, -400 e limite a 60. Giornalisti zerbini e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA