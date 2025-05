Massimo Moratti compie 80 anni e il Giornale ripercorre la sua vita, divisa tra tre grandi amori: la sua città Milano, la famiglia e l'Inter. Il quotidiano racconta alcuni aneddoti sull'ex presidente nerazzurro. "Venne il giorno in cui Massimo Moratti decise di riannodare il filo della storia personale a quella di suo papà Angelo accettando la sfida di riprendere l'Inter. La scintilla scattò quasi per caso, grazie a un fortuito incontro con l'avvocato Peppino Prisco, interista sfegatato, già vice-presidente della grande Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera, appena uscito da un pranzo al Clubino in via Pietro Verri. «Ma allora ti decidi a prendere l'Inter?» gli chiese. La risposta fu immediata: «Sì». «Allora scrivo a Pellegrini» promise Prisco. «Non oggi che è il 13 (gennaio 1995, ndr) fallo domani» raccomandò Massimo. Un mese dopo, il 18 febbraio 1995, un altro Moratti issò il bandierone neroazzurro in via Serbelloni al civico 4".